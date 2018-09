PF prende casal de idosos com cocaína no galeão Um casal de idosos foi preso na tarde de ontem, no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, transportando cocaína durante a tentativa de embarque no voo da companhia aérea Air France, com destino à Europa. A prisão do casal brasileiro, com mais de 70 anos, aconteceu por volta das 16 horas.