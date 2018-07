PF prende 'coiotes' na fronteira com a Argentina

PORTO ALEGRE - A Polícia Federal prendeu quatro homens envolvidos com a entrada irregular de estrangeiros em países do Mercosul, na noite de domingo, 28, em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Dois deles, brasileiros, e um chinês naturalizado argentino, estavam levando sete chineses de Porto Alegre para Buenos Aires. O quarto era do grupo conduzido à capital argentina e portava passaporte adulterado. Os outros seis foram liberados e notificados a deixar o País em três dias.

A passagem de estrangeiros em situação irregular, conduzidos por "coiotes", pela fronteira entre Brasil e Argentina têm crescido neste ano. Nos casos mais comuns, eles desembarcam no Rio de Janeiro e São Paulo e seguem para Buenos Aires ou transitam no sentido inverso, em direção ao Sudeste do Brasil. Pelo menos 30 estrangeiros foram detidos desde junho. Os chineses são maioria, mas também há nigerianos, sul-africanos, senegaleses, peruanos e colombianos.