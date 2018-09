PF prende colombiano com cocaína no aeroporto do Rio A Polícia Federal (PF) prendeu hoje à tarde o colombiano Edgar Eduardo Monroy Vargas, de 30 anos, que tentava embarcar para a Espanha com cocaína no Aeroporto Internacional Tom Jobim. A droga estava diluída em gel e embalada em tabletes, escondidos nas laterais de uma mala. O acusado mora em Madri e estava voltando para casa em um voo da TAP.