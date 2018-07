PF prende condenado por tráfico de pessoas A Polícia Federal prendeu um foragido da Justiça condenado por tráfico internacional de pessoas para prostituição no sábado, durante um culto de uma seita dedicada ao xamanismo, em Capivari do Sul, no leste do Rio Grande do Sul. O mandado de prisão foi emitido em 2009 e, desde então, o procurado havia conseguido escapar de duas tentativas de prisão.