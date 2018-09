PF prende dois caçadores em reserva ambiental no Rio A Polícia Federal prendeu na noite de ontem dois homens acusados de caça ilegal de animais na Reserva Biológica União (Rebio), localizada na rodovia BR-101, entre os municípios de Rio das Ostras, Macaé e Casimiro de Abreu, no norte do Estado do Rio. Junto com os suspeitos, Eli Carneiro Garcia, de 45 anos, e Adilson Barreto, de 28 anos, foram apreendidas quatro espingardas de caça, além de uma motosserra, munição e material para recarga de munição. A Polícia Federal informa que a caça silvestre é proibida em todo o Brasil.