PF prende dois estrangeiros com drogas em Cumbica A Polícia Federal prendeu ontem dois estrangeiros que tentavam embarcar com cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com PF, na primeira apreensão, um búlgaro de 28 anos, tentou voltar para seu país com dois quilos da droga, e um ganense de 29 anos, tentou passar pelo raio X com 18,2 quilos do entorpecente. Os dois devem responder por tráfico internacional de drogas e, se condenados, poderão cumprir pena de reclusão de cinco a 15 anos.