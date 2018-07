PF prende dois por fraude durante prova do Enem no CE A Polícia Federal prendeu neste sábado, 8, dois candidatos durante a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na cidade de Juazeiro do Norte, a 560 quilômetros de Fortaleza. As informações foram repassadas neste domingo, 9, pela assessoria de Comunicação da Superintendência da PF no Ceará.