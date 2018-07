PF prende dois por trabalho escravo no interior de SP A Polícia Federal informa que na noite desta quinta-feira, 18, prendeu dois homens responsáveis por reduzir trabalhadores à condição análoga à de escravo em uma fazenda localizada no município de Itirapuã (SP). A ação foi realizada por volta das 21 horas desta quinta-feira, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho.