PF prende em Natal suspeito de roubar Justiça de SP

Daniel Bernardino deverá ser transferido ainda esta semana para São Paulo. A Polícia Federal no Rio Grande do Norte explicou que a investigação foi feita pelos agentes paulistas, que delegaram à PF potiguar a prisão do empresário. A investigação envolvendo Bernardino recai sobre furto de processos na Justiça Federal de São Paulo. Nos últimos dias 21 e 22 de setembro, foram levados volumes de duas ações judiciais. O principal suspeito da sabotagem, apontado como sendo Daniel, cooptou três funcionários terceirizados da limpeza do Fórum Jarbas Nobre, que aloja dez Varas Criminais Federais e dez Varas Previdenciárias.

Um alvo da trama seria o juiz Ali Mazloum, titular da 7.ª Vara Criminal Federal. Kelly Galvão, contratada de empresa particular que cuida da faxina do prédio, situado à Alameda Ministro Rocha Azevedo, na região central da capital, recebeu R$ 1 mil em dinheiro pelo desvio do terceiro volume de um processo conduzido por Mazloum sobre peculato em aposentadoria.

Mazloum é o juiz que, em 2010, condenou a 3 anos e 11 meses de prisão o delegado da PF Protógenes Queiroz, hoje deputado (PC do B-SP), por violação de sigilo funcional e fraude processual na Operação Satiagraha - investigação que acabou sendo anulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inconformado, Protógenes recorreu da condenação.

Parte de um processo da 7ª Vara Previdenciária foi roubada dia 21 por outra funcionária, Kelly Araújo. Imagens do circuito de segurança mostram que os autos foram levados em um saco de lixo - o processo foi localizado por um gari na esquina da Avenida Paulista com a Rua da Consolação.