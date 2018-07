PF prende ex-secretário de Meio Ambiente do MT e mais 72

A PF cumpriu um total de 91 mandados de prisão preventiva e busca e apreensão realizados em Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, informou a PF.

Um dos presos é o ex-secretário de Meio Ambiente do governo mato-grossense Luz Henrique Daldegan e o chefe de gabinete do governador Silval Barbosa, Sílvio Correa Araújo. Também foi detida Janete Riva, esposa do presidente da Assembleia Legislativa de MT, José Riva, e o filho do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Rodrigo Spinelli.

A operação Jurupari --entidade de folclore indígena que clama pela aplicação da lei-- teve base em dois anos de investigação e foi realizada para prender responsáveis por crimes ambientais ligados a madeiras. A irregularidade consistia em fraude de planos de manejo e licenças ambientais que serviam de base para continuidade de retirada de madeira da Amazônia, como de áreas da União e de terras indígenas.

O governador informou em nota que afastou dos cargos os oito servidores do governo envolvidos na operação até o encerramento das investigações. Cinco deles são técnicos da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), além do secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Rural e ex-adjunto da Sema, Afrânio Migliari. No total são 12 servidores públicos do governo e da Assembleia Legislativa.

Eles são acusados por crimes civis e ambientais, entre eles, grilagem de terras, formação de quadrilha, corrupção ativa e passiva e inserção de dados falsos em sistema de controle público ambiental.

Esta não é a primeira vez que uma operação da PF prende membros da cúpula do governo de Mato Grosso. Em 2005, a operação Curupira deteve o então secretário de Meio Ambiente Moacir Pires por um sistema equivalente de fraude ambiental. O secretário foi demitido na época.

"PERSEGUIÇÃO POLÍTICA"

Em defesa da esposa, o presidente da Assembleia Legislativa informou que o juiz federal que decretou a prisão faz perseguição política a ele, pois "existe um viés político" na decisão.

"Na impossibilidade do (juiz) Julier me prender, quem está mais próxima a mim é ela", disse Riva a jornalistas em Cuiabá. Ele também listou no Twitter o argumento de que tudo foi feito para atingi-lo. "Janete é só mais uma vítima do sensacionalismo e da incoerência", afirma.

Julier é autor de decisões na Justiça Federal que desde 2003 investigam o deputado de Mato Grosso.

O advogado do ex-secretário do Meio Ambiente do Estado, Paulo Taques, explicou que a acusação contra seu cliente é de que ele, "na condição de secretário de Meio Ambiente teria favorecido alguns planos de manejo". Ele diz não haver fundamento para deter Daldegan. "O juiz transcreveu dois grampos de engenheiros agrônomos e servidores da Sema".

O juiz federal Julier Sebastião da Silva decretou a prisão das pessoas e a indisponibilidade de bens de todos os envolvidos a pedido do procurador da República Mário Lúcio Avelar.

(Por Jonas da Silva)