PF prende maior quadrilha de traficantes do norte do Rio A Polícia Federal do Rio de Janeiro (PF-RJ) prendeu hoje em Campos dos Goytacazes nove pessoas acusadas de fazer parte da maior quadrilha de traficantes do norte fluminense. A Operação Matuto cumpriu nove mandados de prisão e 20 de busca e apreensão, um deles em Cabo Frio.