PF prende na BA grupo que roubava caixas eletrônicos

Os acusados foram encontrados em dois hotéis da orla de Salvador, após o arrombamento de dois caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil no bairro da Cidadela, na capital baiana. Com eles, segundo a PF, foram encontrados R$ 174.927, uma furadeira industrial, brocas de aço e dois automóveis usados nos crimes, além de documentos falsos e telefones celulares.

Eles estão detidos na Superintendência da PF em Salvador e vão responder por formação de quadrilha e furto qualificado, por rompimento de obstáculos. As penas, somadas, podem chegar a 11 anos de prisão.