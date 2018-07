PF prende paraguaio suspeito de traficar drogas em MS A Polícia Federal de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, prendeu ontem um suposto traficante paraguaio conhecido como Titan. Há diversos inquéritos instaurados contra ele, que já foi preso no Paraguai em 2008, envolvido com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). Procurado pela Justiça de São Paulo por tráfico, os policiais federais abordaram o suspeito em uma rua da cidade. Em uma negociação de drogas flagrada pelos policiais, a pessoa que comprou a droga reconheceu o paraguaio após ser presa.