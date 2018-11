PF prende presidente da Vila Isabel e mais 17 no Rio O presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel, Wilson Vieira, conhecido como Moisés, foi detido hoje, no Rio de Janeiro, por suposto envolvimento com uma quadrilha especializada em caça-níqueis. Ele estava em sua casa, em Copacabana, na zona sul da cidade. Além de Moisés, oito policiais - sete militares e um civil - foram presos suspeitos de integrar o grupo. Por volta das 15 horas, dos 29 mandados de prisão expedidos, 18 haviam sido cumpridos, segundo informou a PF.