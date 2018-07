PF prende procurador-geral de Roraima por pedofilia

O procurador-geral de Roraima, Luciano Alves de Queiroz, foi preso nesta sexta-feira, 6, pela Polícia Federal (PF), sob a acusação de pedofilia, durante a Operação Arcanjo, executada em Boa Vista. Também foram presos um major da Polícia Militar, dois empresários e outras três pessoas. Segundo a Polícia Federal, Givanildo dos Santos Castro, Lidiane do Nascimento e Jackson Ferreira teriam ligações com o major Raimundo Gomes na formação de uma suposta rede de pedofilia que atendia ao procurador, empresários e políticos em Roraima. O governador José de Anchieta Júnior (PSDB) disse que lamenta e deplora a suspeita de envolvimento do procurador e que vai exonerá-lo do cargo se for confirmada sua participação nos crimes. A assessoria do governador informou que o major também será expulso da Polícia Militar. Luciano Queiroz foi quem assinou a ação cautelar que suspendeu no Supremo Tribunal Federal (STF) a execução da Operação Upatakon 3 para retirada dos não-índios da terra indígena Raposa Serra do Sol, no mês de março. Ao chegar algemado na sede da Superintendência da PF, ele disse que sua prisão era em represália à suspensão da ação dos agentes federais na terra indígena. Roubo a bancos Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo cinco pessoas foram presas pela PF, nesta manhã, durante uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em assalto a banco. De acordo com a PF, após três meses de investigações, os policiais abordaram e prenderam os integrantes da quadrilha, após tentativa frustrada de roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal em Franca, também no interior paulista. O roubo foi interrompido por conta do disparo do alarme. Além das cinco prisões, foram apreendidos dois Ford Ecosport e um Citröen Picasso, utilizados pela quadrilha no momento do roubo. No interior dos veículos foram encontradas ferramentas e luvas utilizadas na tentativa de desativar o sistema de segurança da agência bancária. Ainda segundo a PF, o grupo já havia tentado assaltar pelo menos dez agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, obtendo sucesso em alguns casos. No curso das investigações, policiais do Setor Técnico Científico da Polícia Federal puderam colher, em agências bancárias que foram roubadas, provas como: digitais, gotículas de sangue e moldes de calçados, o que permite identificar o grupo hora preso com os roubos anteriores. Provas constatadas nesta sexta com o exame de comparação entre um molde de calçado usado em um dos assaltos com o calçado de um dos presos que deu positivo. Já existem outros integrantes da quadrilha identificados e as investigações prosseguem para capturá-los. Os presos responderão pelos crimes de formação de quadrilha e furto, previstos no Código Penal e serão encaminhados para o Sistema Penitenciário Estadual onde permanecerão a disposição da Justiça. Ampliado às 15 horas