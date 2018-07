PF prende quadrilha de assaltantes dos Correios no AP A Polícia Federal (PF) do Amapá prendeu entre a tarde de segunda-feira e esta manhã, após cinco meses de investigação, uma quadrilha de assaltantes dos Correios no Estado. Os quatro homens e uma mulher são acusados de fazer parte de uma quadrilha que vinha praticando há pelo menos sete meses uma série de assaltos às agências dos Correios do Amapá. O grupo é apontado como responsável por roubos nos municípios de Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Ferreira Gomes, Calçoene e Macapá.