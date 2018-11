PF prende quadrilha que aliciava mulheres em 6 Estados A Polícia Federal (PF) prendeu hoje seis pessoas envolvidas com o tráfico de mulheres e meninas para prostituição. Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Frutal (MG), Uberlândia (MG), Aparecida do Taboado (MS), Paranaíba (MS) e Araguaína (TO).