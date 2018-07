PF prende quadrilha que assaltava carteiros no RS Seis pessoas foram presas no Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira, durante a Operação Positus, da Polícia Federal, com o objetivo desarticular uma quadrilha que assaltava carteiros para obter correspondências e realizar fraudes com cartão de crédito e cheques. Cerca de 80 policiais estão cumprindo mandados de prisão e 17 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Alegre, Esteio, São Leopoldo, Canoas, Sapucaia e Viamão.