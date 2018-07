PF prende quatro acusados de tráfico de drogas em MS

Quatro pessoas foram presas na terça-feira, 14, acusadas de serem responsáveis por um ponto de distribuição de drogas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo as investigações da Polícia Federal, todo o esquema era administrado por traficantes com base em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. A ação começou quando B.C.C., de 22 anos, foi abordado em uma camionete carregada com 120 quilos de maconha. No local também foram detidos C.R., de 42 anos, e Q.R., de 49 anos, que levariam a droga para uma casa que servia de depósito. Os policiais foram até o local e encontraram mais 380 quilos de maconha. N.A.D.M., de 22 anos, que cuidava da casa, também foi preso. Os policiais apreenderam os cerca de 500 quilos de maconha. As quatro pessoas presas foram conduzidas para a sede da Superintendência Regional da PF e autuadas em flagrante por tráfico de drogas, podendo, cada uma, pegar até vinte anos de reclusão.