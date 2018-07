PF prende seis em Minas por fraudes e sonegação fiscal

A Polícia Federal prendeu até as 9h30 desta quarta-feira, 11, seis pessoas durante a Operação Excalibur, desencadeada com o objetivo de desarticular uma quadrilha formada por empresários, advogados, contadores e "laranjas", voltada para a prática dos crimes de sonegação fiscal. Foram cumpridos também os 15 mandados de busca e apreensão nos municípios mineiros de Belo Horizonte, Contagem, Governador Valadares, Nanuque e Teixeira de Freitas, na Bahia. Já foram apreendidos vários veículos e arrecadados uma quantidade em dinheiro. Segundo a PF, as investigações tiveram início após o recebimento de um relatório elaborado pela Procuradoria da Fazenda Nacional em Governador Valadares, dando conta de que uma importante rede supermercadista do Estado de Minas, a Hipermercados Araújo, com oito hipermercados e três postos de combustíveis, estaria se utilizando de recursos ilegais para sonegar impostos, causando prejuízo aos cofres públicos de cerca de R$ 86 milhões. (Com Eduardo Kattah, de O Estado de S. Paulo)