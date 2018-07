PF prende sete em operação contra narcotráfico no RN

Sete pessoas foram presas nesta manhã de sexta-feira, 15, durante a Operação Macedônia, da Polícia Federal, em Natal, no Rio Grande do Norte, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas. A quadrilha investigada tinha ramificações em outros Estados e atuava basicamente na distribuição de drogas na grande Natal. Participaram das diligências 45 policiais federais e cerca de 16 policiais militares. Veja também: Traficante tenta fugir da PRF com 572 kg de maconha no MS As investigações iniciaram-se aproximadamente há seis meses e nesta manhã foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão. Foram também apreendidos 10 quilos de crack, 25 micropontos de LSD, um revólver calibre 38 e duas pistolas calibre 380, cinco veículos e aproximadamente R$ 180 mil em espécie, além de petrechos utilizados no tráfico como embalagens, balança de precisão e documentos diversos.