PF prende suposto chefe do tráfico do Paraguai A Polícia Federal (PF) prendeu hoje Carlos Arias Cabral, conhecido como Líder Cabral, e apontado no Paraguai como o maior traficante de maconha do país. Sua prisão ocorreu pela manhã, na cidade de Planalto, no Paraná, durante a Operação Liderança, realizada pela PF de Guaíra, no mesmo Estado. De acordo com informações da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do Paraguai, Cabral é o responsável pelo envio de grandes carregamentos de maconha para o Brasil.