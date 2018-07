PF prende suposto chefe do tráfico em Macaé-RJ O suposto gerente geral do tráfico de drogas da região de Macaé, no Rio de Janeiro, E.R.S., apelidado de "Tupi" ou "Janete", foi preso em flagrante na semana passada pela Polícia Federal. A informação foi divulgada ontem. Tupi foi preso por volta das 23h quando entregava a outro suspeito, M.A.C, "Cara Fina" ou "Cara de Rato", embalagens contendo cerca de dois quilos de cocaína. Os dois presos são subordinados ao traficante R.R.M., conhecido por "Roupinol", que controla o tráfico de drogas nos Complexos de São Carlos e da Mineira, no Rio de Janeiro, e em algumas favelas de Macaé, de acordo com a PF. Foram encontrados em posse de Tupi aproximadamente 19 Kg de cocaína e cerca de R$ 100 mil em dinheiro, além de duas pistolas de uso restrito, dez celulares e um veículo.