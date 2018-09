PF prende suspeito de liderar tráfico em Pitangui-MG A Polícia Federal (PF) prendeu, na última quinta-feira, um suspeito de ser o líder do tráfico de drogas na cidade mineira de Pitangui. O homem foi detido em Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. Segundo a PF, a esposa do acusado, R. L. S., conhecida como "Frangão", foi presa um dia depois, na sexta-feira.