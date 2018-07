PF prende traficante colombiano no Rio

O traficante colombiano foi surpreendido quando desembarcava no aeroporto com documentos falsos. A PF trabalhou em parceria com o Serviço de Inteligência da Colômbia. A representação da PF na Espanha recebeu alerta da passagem de "El Índio" e comunicou o Brasil sobre o horário exato do desembarque dele.

A PF em Madri informou que "El Índio" chegaria no voo Ibéria 6025. Quando passou pela Imigração, no Galeão, o traficante flagrado ao apresentar passaporte espanhol com o nome de Ivan Dario Gallegon Gonzalez. "El Índio" estava acompanhado de uma mulher. Os federais apreenderam com o colombiano 33 mil euros. "El Índio" foi autuado pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Agentes do Corpo Técnico de Investigação da Colômbia já haviam detido o traficante em 2008. "El Índio" é apontado como braço-direito da organização liderada por Daniel Rendón, investigado como um dos novos chefes do narcotráfico colombiano. "El Índio", de acordo com a Colômbia, trocava drogas por armas em países da América Central.