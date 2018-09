PF prende traficante mais procurado de Angra dos Reis Valdeci Santana de Oliveira, conhecido como "Chem", foi preso na madrugada de hoje junto com cinco traficantes em uma barreira montada no Posto da Polícia Rodoviária Federal em Angra dos Reis. De acordo com a polícia, Chem, apontado como o mais procurado traficante da cidade carioca, é o chefe dos morros da Sapinhatuba I e II.