PF prende traficantes donos de clínica de tratamento

Segundo as investigações da PF, a quadrilha importava clandestinamente, de países como o Paraguai, produtos químicos que eram remetidos para a Holanda, onde as drogas sintéticas eram fabricadas e reenviadas aos traficantes brasileiros. Aqui, as drogas eram revendidas em Goiás, Minas Gerais, Bahia e São Paulo.

Não satisfeito com o lucro do tráfico, o grupo abriu uma clínica - particular - para o tratamento de dependentes de droga em Itumbiara (GO). Atualmente, o local está interditado pela Vigilância Sanitária do Município.

Desde janeiro de 2012, as investigações já tinham levado à prisão de três pessoas, entre elas o líder da organização criminosa, e a algumas das maiores apreensões de drogas sintéticas já realizadas pela Polícia Federal. Em novembro do ano passado, a PF encontrou 50.000 comprimidos de ecstasy no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Em agosto, os policiais já tinham apreendido 28.000 comprimidos da droga no Aeroporto de Guarulhos (SP). Com a prisão do líder do grupo, em janeiro deste ano, foram recolhidos mais 4.500 micropontos de LSD.