PF prende traficantes que vendiam maconha do Paraguai Uma quadrilha de narcotraficantes especializada na produção e distribuição de maconha paraguaia no Rio de Janeiro foi presa nesta quinta-feira, em Mato Grosso do Sul. As prisões foram realizadas de madrugada na cidade de Coronel Sapucaia, que faz divisa seca com Capitán Bado (Paraguai), no extremo sul do MS e a 320 quilômetros de Campo Grande.