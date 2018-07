PF prende três por planejar resgatar presos do PCC

Numa operação sigilosa, agentes da Polícia Federal prenderam na noite de segunda-feira, 15, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, três pessoas suspeitas de planejar um resgate de presos da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A idéia do trio era explodir a muralha da Penitenciária Adriano Marrey, em Guarulhos, para libertar os detentos. Com os acusados foram apreendidos 4,5 quilos de explosivos, um Palio e uma moto. Veja também: Decretada prisão da 'tropa de choque' do PCC solta pelo STF Para Mendes, só deveriam estar presos os que já foram julgados STF solta 'tropa de choque' do PCC por atraso no processo STF foi unânime na libertação da 'tropa de choque' do PCC Ministros não tinham opção, dizem juristas A operação da PF aconteceu no fim da noite de segunda. Policiais militares da 3ª Companhia do 32º Batalhão receberam uma denúncia de que um homem estava armado com fuzil no prédio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) da Rua Miguel Dib Jorge, 605, em Ferraz de Vasconcelos. Os PMs foram ao local e constataram que o homem armado era um agente da PF. Ele explicou aos PMs que agentes de sua equipe cumpriam mandados de prisão e de busca e apreensão no apartamento 54. No imóvel, foram presos os acusados, identificados apenas como Moacir, Fernando e Cibele, que, segundo a PM, confessaram as intenções criminosas. Os nomes dos presos que seriam resgatados não foram divulgados pela polícia. A PF não deu detalhes da operação. Um PM limitou-se a relatar que a PF chegou aos três acusados graças a interceptações telefônicas feitas com a devida autorização judicial. No dia 1º de agosto, a explosão de uma bomba abriu um buraco de aproximadamente 1 metro de diâmetro na muralha da Adriano Marrey. A ação ocorreu do lado de fora da unidade, o que levou a polícia a suspeitar de uma tentativa de resgate de presos. Guardas da muralha conseguiram impedir a fuga, dando tiros de balas de borracha. Ninguém ficou ferido. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) ainda investigava quais seriam os alvos dos criminosos e se o ataque foi arquitetado pelo Primeiro Comando da Capital. Não se sabe se existe ligação entre os casos deste mês e o de agosto. Em março, a mesma penitenciária já esteve na mira de integrantes do PCC. O objetivo da facção seria resgatar Wagner Roberto Olzon, o Fusca, apontado como principal tesoureiro da organização criminosa. O plano de resgate de Fusca foi descoberto pelos funcionários do sistema prisional e o bandido acabou transferido. var keywords = "";