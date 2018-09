PF prende três suspeitos de tráfico de drogas no PR

Agentes da polícia em Curitiba estão cumprindo sete mandados de prisão preventiva e um de prisão temporária, além de 13 mandados de busca e apreensão em residências e empresas. O objetivo da Operação Malta é reprimir o tráfico internacional de entorpecentes, principalmente de cocaína.

De acordo com a PF, a partir de informações recebidas há 90 dias da DEA - agência norte-americana de repressão ao tráfico internacional - foi identificado um brasileiro responsável pelo envio de cocaína para a Ilha de Malta, no Mediterrâneo.

Durante as investigações foram identificados e presos outros integrantes do grupo criminoso, que vieram da Europa para reunir-se, em Curitiba, com traficantes locais. Foram presos três traficantes, capturados em flagrante na posse de 400 micropontos de LSD, no início de maio de 2010, e de 13 quilos de cocaína, neste mês.