PF prende trio com 22 kg de pasta de coca em Maceió

A apreensão ocorreu dentro de uma caminhonete com placa de Mato Grosso, em um posto de combustível na Avenida Durval de Góes Monteiro, na periferia de Maceió. Os agentes chegaram até o local seguindo um dos suspeitos, identificado apenas como Edvan, de 39 anos, que desembarcou na cidade na sexta-feira, vindo de Mato Grosso. Para a ação, os agentes contaram com informações da PF do Estado.

O outro preso é de Alagoas e foi identificado apenas como Cicinho, 41 anos, apontado pela polícia como um dos grandes distribuidores de drogas em Maceió. O terceiro preso é natural da Bahia e tem 52 anos. Os três estão na carceragem da PF em Maceió e aguardam transferência para um dos presídios de Alagoas.