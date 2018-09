PF prende um dos foragidos mais procurados da Bahia Foi preso na última sexta-feira, 22, Carlos Torres dos Santos, conhecido como Cebola, suspeito de participar do roubo à agência do Banco do Brasil na cidade baiana de Capim Grosso, em fevereiro. Segundo a Polícia Federal (PF), Carlos era um dos foragidos mais procurados da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia.