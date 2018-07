PF procura 35 suspeitos por tráfico em 8 Estados

As investigações, iniciadas em 2008, resultaram na operação conexão Amazônia e revelaram que os integrantes do grupo criminoso, concentrado na Região Norte do País, atuava no financiamento, aquisição, transporte, comercialização e distribuição de carregamentos de cocaína, provenientes da Bolívia e do Peru, além de roubo de carga, câmbio ilegal de moeda estrangeira e lavagem de dinheiro.

A forma de atuação consistia no transporte da droga pelas rodovias e rios da Amazônia fazendo a droga chegar a inúmeros Estados brasileiros. Entre os anos de 2008 e 2010, a PF apreendeu cerca de uma tonelada de cocaína, veículos automotores, armas, embarcações e efetuou 91 prisões em flagrante.

Segundo a PF, a remessa de dólares era feita através de "mulas" que levavam o dinheiro no corpo ou através do serviço de Sedex dos Correios, em fundos falsos de livros ou revistas.