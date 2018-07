PF procura corpo de índio morto em confronto no MT

A destruição de dragas fazia parte da Operação Eldorado, desencadeada desde o dia 6 no Mato Grosso e mais seis Estados, para desmantelamento de uma quadrilha que explorava garimpos ilegais áreas indígenas, com a participação de empresários e a cumplicidade de alguns caciques. Ao tentarem destruir uma draga na Aldeia Teles Pires, o cacique Camaleão, que participava das negociações, surpreendeu o delegado com uma bordunada na cabeça.

Ato contínuo, conforme o levantamento da PF, um grupo de cerca de cem guerreiros mundurukus avançou sobre os policiais desferindo flechadas, golpes de borduna e de facão. Houve também disparos com arma de fogo. Bem armados, os policiais reagiram e conseguiram dominar a situação. 19 índios foram presos e dois feridos graves levados para hospitais de Alta Floresta. A PF não informou o nome do delegado agredido para preservá-lo.

Notícias posteriores indicaram que um indígena teria morrido e seu corpo teria sido encontrado boiando no rio Teles Pires. Após contato com a direção da Fundação Nacional do Índio (Funai), em Brasília, a PF informou que na verdade o que há são notícias relatadas por índios da região - mas não confirmadas, dando conta que o corpo teria sido encontrado boiando.

Mas não há boletim de ocorrência, registro de IML, nem a informação até agora foi confirmada por qualquer órgão policial da região. Por determinação do Ministério da Justiça, a Direção da PF mandou colher os depoimentos de policiais, índios e testemunhas do conflito para saber se houve excesso na ação, hipótese em que será aberto processo disciplinar para responsabilização de culpados.