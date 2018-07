PF pune escrivão que disse a vítimas para se mudarem

O casal de atores Diogo Picchi, de 34 anos, e Gabriela Portieri, de 20, hospedados na casa do produtor de filmes Antonio Carlos de Matos, no Morumbi, foi rendido por dois bandidos pouco depois das 4 horas, na garagem do prédio. Ambos foram levados ao apartamento de Matos, no 8º andar, e ficaram sob a mira de uma arma. "Foram bem ameaçadores e disseram que estavam drogados", contou Picchi, que disse ter levado coronhadas na cabeça.

Ao prestarem queixa na polícia, no entanto, veio a surpresa. Segundo Matos, o dono do apartamento e amigo do casal rendido, contou que o escrivão, que não teve seu nome divulgado pela polícia até o momento, chegou a sugerir às vítimas que mudassem de bairro. "Ele foi categórico e disse ''vocês estão no Morumbi, elite, cercados ´por zona sul (bairros de periferia) e nós não temos como proteger vocês. Não por culpa nossa, mas porque não temos efetivo nem pessoal qualificadas''", afirmou o produtor.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que o escrivão foi afastado pelo delegado titular do DP, Carlos Battista, e transferido para a 3ª Delegacia Seccional Oeste. Já a Polícia civil disse que abrirá um procedimento administrativo para apurar se o policial cometeu alguma infração disciplinar.