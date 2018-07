PF quer estender investigação em licitações no RS A Polícia Federal do Rio Grande do Sul vai pedir ajuda às delegacias de outros Estados para investigar empresas fornecedoras de merenda escolar que estariam fraudando licitações, pagando propinas a prefeituras e oferecendo alimentação de má qualidade a alunos da rede de ensino público. A informação foi divulgada pelo superintendente regional do órgão, delegado Ildo Gasparetto, hoje, um dia depois da abertura do inquérito que vai apurar o caso, denunciado na segunda-feira por uma matéria da RBS TV. O policial acredita que o esquema de corrupção tem ramificações em diversas regiões do País. "Há coincidências com casos ocorridos em Alagoas e no Amazonas", apontou. Algumas empresas, com base em São Paulo, estariam oferecendo editais prontos para prefeituras interessadas em terceirizar o fornecimento de merenda escolar e participariam da concorrência com preços combinados e já sabendo qual delas seria a vencedora. A matéria da televisão mostrou Carlos Roberto Medina, identificado como representante da SP Alimentação, oferecendo um edital pronto para um município da região metropolitana de Porto Alegre abrir licitação e contratar a empresa, que tem sede em São Paulo, como fornecedora de merenda escolar. Em troca de um serviço de R$ 4 milhões por um ano, ofereceu R$ 300 mil na assinatura do contrato e mais R$ 400 mil para a próxima campanha política do prefeito. A empresa negou qualquer vínculo com esquemas fraudulentos e alegou não ter ligações com Medina.