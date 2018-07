PF quer prender envolvidos em ataque a indígenas no MS Agentes da Polícia Federal cumprem nesta sexta-feira dez mandados de prisão preventiva na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Segundo a PF, os mandados são relacionados a um ataque ao acampamento indígena Guaiviry, que aconteceu em novembro de 2011 e teve como vítima o cacique Nisio Gomes.