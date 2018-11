PF realiza a maior apreensão de crack deste ano em SC Agentes da Polícia Federal de Itajaí (SC) realizaram, no início da madrugada de sábado, 17, a maior apreensão de crack no Estado de Santa Catarina neste ano. Um veículo, conduzido por J.A.S.N., foi abordado pelos policiais na BR-101, em Araquari. Após uma vistoria no carro, foram localizados, escondidos sob o banco traseiro, cerca de 20 quilos de crack.