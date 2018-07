PF registra recorde na procura por passaporte

A Polícia Federal em São Paulo registrou, neste ano, movimento recorde na procura por passaporte. Em janeiro de 2009, a Superintendência da PF atendeu 7 mil pessoas. No mês passado, a unidade recebeu 7.365 pedidos de documento. Uma projeção feita pelos federais indicou que, se não houvesse a necessidade de redução no agendamento, o número chegaria a 10 mil.

A grande procura e as mudanças no atendimento têm provocado reflexos não apenas nos planos dos viajantes, mas no movimento de algumas empresas. "Nós temos uma passageira que pretende embarcar para o México por volta de 20 de abril. Faz duas semanas que o marido dela passa o dia na internet, tentando agendar, mas não consegue", disse Yari Nascimento, supervisora de Vendas da agência de turismo Cia Eco. "Não tivemos nenhuma alteração de viagem porque a venda de pacotes (internacionais) está condicionada à apresentação do documento", informou.

Quem não quer gastar muito tempo na internet pode pagar por uma assessoria para conseguir o agendamento. Essa facilidade custa cerca de R$ 150, mas recorrer aos despachantes não significa garantia de documento na mão em curto prazo.

"Eu só consigo agendamento para 30 de abril", disse uma atendente da Schultz Vistos. "Tenho uma fila de aproximadamente 20 pessoas, mas o agendamento na Polícia Federal é feito pelo site", explicou. "Hoje (ontem) abriu vaga no ABC e em Guarulhos, mas acabou rápido. Às vezes há uma desistência e tem gente que está programando viagem para maio, então dá para encaixar antes, mas dependo da liberação no site."

A Celestino Assessoria não fornece auxílio para quem pretende viajar em breve. "Só pego serviço de quem viaja no fim de março", avisou a funcionária. "A gente não tem conseguido agendar", reclamou.

Segundo ela, ontem a empresa conseguiu alguns agendamentos para o dia 5 de março, mas há fila. Para acelerar, só procurando pessoalmente a Polícia Federal para comprovar urgência no embarque.

COMO TIRAR O PASSAPORTE

1. O interessado deve acessar o site da PF (www.dpf.gov.br) e preencher solicitação e

agendamento de horário, além de imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU), de R$ 156,07

2. A taxa pode ser paga em qualquer agência bancária ou

casa lotérica. No dia e horário escolhidos, a pessoa deve

dirigir-se ao posto, levando os originais de documento de

identidade, título de eleitor (com o comprovante da última eleição) e carteira de reservista e a guia de pagamento da taxa

3. O atendimento ocorre na superintendência da PF, nos Shoppings Light, Alphaville, Eldorado, Ibirapuera, Metrô Tatuapé, Internacional de Guarulhos e ABC, em Santo André Informações: 0800-9782336