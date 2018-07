PF retém avião por denúncia de bomba Uma denúncia anônima levou agentes da Polícia Federal (PF) a evacuar e realizar buscas por possíveis bombas em voos que aterrissaram ontem à tarde no Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis. Os dois aviões - um da Gol (voo 1644) e outro da Varig (voo 1282) - decolaram de Guarulhos e faziam escala na capital catarinense. Eles foram levados para uma área de segurança, onde os passageiros desembarcaram. Nada foi encontrado. As operações no aeroporto não foram afetadas, segundo a Infraero.