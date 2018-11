PF-RJ recebe mandato de prisão de parentes de bicheiro

Os dois foram condenados a 18 anos de prisão, em janeiro de 2009, pelo juiz Vlamir Costa Magalhães, da 4ª Vara Federal Criminal do Rio, pelos crimes de contrabando (de peças para máquinas caça-níqueis) e formação de quadrilha. Eles estão em liberdade por força de um habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça (STF), mas no julgamento do TRF de ontem, a relatora, desembargadora Liliane Roriz, entendeu que devem ser presos por continuarem a disputa com novas mortes.

Junto com eles foram condenados nove réus no processo da Operação Gladiador, entre eles o ex-policial federal Paulo Cesar Ferreira do Nascimento, a 15 anos e seis meses, por contrabando e formação de quadrilha, e os ex-policiais civis Fábio Menezes de Leão e Hélio Machado da Conceição, a sete anos, por corrupção e formação de quadrilha.

No mesmo processo o policial civil Jorge Luís Fernandes - que junto com Fábio e Hélio eram tratados pelo diminutivos dos nomes e ficaram conhecidos como "Grupo dos Inhos" ligados ao ex-chefe de Polícia Álvaro Lins - tinha sido condenado a sete anos. Ele foi o único que conseguiu ser absolvido no voto da relatora, que entendeu inexistirem provas sobre seu envolvimento.