PF-RS cumpre 14 mandados contra tráfico internacional Sessenta policiais federais estão cumprindo hoje 14 mandados de busca e oito de prisão preventiva nas cidades gaúchas de Canoas, Seberi, Frederico Westphalen e em Foz do Iguaçu, no Paraná, além de 11 mandados de apreensão de veículos. Ainda não há informação sobre presos. A ação é parte da Operação Açores, que tem como objetivo desarticular quadrilha que atuava no tráfico internacional de drogas, armas e munições, que ingressavam no Brasil pela fronteira com a Argentina e Paraguai para serem comercializadas na região da Grande Porto Alegre e no Vale do Sinos.