O documento pedia que o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, fosse impedido de relatar o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Arruda com o objetivo de conseguir a soltura do governador afastado.

Havia um erro grosseiro no papel falsificado. O autor do texto errou a grafia do nome do advogado de Arruda. Em vez de José Gerardo, ele escreveu José Geraldo. M.G.