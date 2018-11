PF vai investigar fraude em hospitais no Rio A Polícia Federal vai investigar as quadrilhas que estariam forjando prontuários médicos para a compra de material em hospitais públicos. Uma investigação da Polícia Civil do Rio encontrou indícios que a fraude descoberta em hospitais municipais pode estar acontecendo em hospitais federais. Hoje, quatro pessoas foram indiciadas. Eles são acusados pela polícia de lucrar R$ 6 milhões com o esquema. Os advogados deles negam as acusações.