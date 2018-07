PF vai ouvir hoje professor apontado por vazar questões A Polícia Federal (PF) deve ouvir hoje o professor de Física Jahilton Motta, apontado como responsável pela distribuição dos cadernos com questões do pré-teste do Enem para os alunos do Colégio Christus. A PF ouviu ontem a direção da escola cearense - procurados desde a semana passada, nenhum representante da escola comentou o caso. O advogado da escola também não foi localizado.