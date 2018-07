PF vistoria instalações do Hotel Fasano, no Rio

RIO DE JANEIRO - Uma equipe da Polícia Federal com cães farejadores de explosivos vistoriam na tarde desta terça-feira, 19, as instalações do Hotel Fasano, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Provavelmente, o Fasano hospedará um dos chefes de Estado que participarão, a partir de quarta-feira, da reunião de cúpula da Rio+20.

Um helicóptero do Exército sobrevoa a praia em frente ao hotel. Uma equipe do seis soldados do Exército também utiliza detectores de bomba radiológica nos quartos, corredores e nos arredores do prédio. Na portaria do hotel não são fornecidas informações sobre os hóspedes que estão sendo aguardados.