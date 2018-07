Pfizer fecha acordo de imunoterapia para câncer com francesa Cellectis A farmacêutica norte-americana Pfizer, que falhou no mês passado em sua tentativa de 118 bilhões de dólares de comprar a AstraZeneca, disse nesta quarta-feira que assinou um acordo com a empresa francesa de biotecnologia Cellectis para desenvolver drogas de imunoterapia para câncer.