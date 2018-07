Pfizer supera previsões de vendas e lucro; ações sobem

A maior fabricante de medicamentos dos Estados Unidos disse nesta terça-feira que teve lucro de 2,57 bilhões de dólares, ou 0,40 dólar por ação, no quarto trimestre. Isso comparado a 6,32 bilhões de dólares, ou 0,86 dólar por papel, no mesmo período do ano anterior, quando a empresa contabilizou um ganho pela venda de divisão de produtos nutricionais à Nestlé.

Excluindo itens especiais, a Pfizer teve lucro de 0,56 dólar por ação. Analistas, em média, esperavam 0,52 dólar por ação, segundo a Thomson Reuters I/B/E/S.

As vendas globais da companhia sofreram queda de 2 por cento para 13,56 bilhões de dólares, atingida pela concorrência ante versões genéricas mais baratas de seus remédios. Ainda assim, as vendas superaram estimativas de 13,35 bilhões de dólares de Wall Street.

A Pfizer disse esperar que o lucro do ano inteiro em 2014, excluindo itens especiais, fique entre 2,20 e 2,30 dólares por ação. Isso está praticamente em linha com projeções de 2,28 dólares por papel de Wall Street.

(Por Ransdell Pierson)