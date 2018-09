PGE vai responsabilizar invasores de universidade no CE A Procuradoria no Estado do Ceará promoverá a responsabilização dos invasores da Universidade Federal do Ceará (UFC), após a identificação por parte da Polícia Federal. O procurador-chefe, Eduardo Richa Dias, informou que será proposta uma ação de reparação de danos para cobrar os prejuízos causados à universidade, que chegam a R$ 2 milhões. Mais de 1,6 mil metros de muro foram derrubados. No último sábado, houve a desocupação pacífica do campus doa universidade, invadido desde o último dia 24 de abril por aproximadamente 800 pessoas, muitas integrantes de movimentos sociais. O restaurante universitário e o parque esportivo da instituição também foram ocupados. As aulas, que estavam suspensas para dar segurança aos alunos e servidores, voltaram ao normal ontem.