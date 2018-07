PGR diz que pedirá esta semana prisão imediata de condenados no mensalão

O tribunal tem sua última sessão conjunta do ano nesta quarta e, no recesso, os pedidos são analisados monocraticamente pelo presidente da corte, Joaquim Barbosa. Segundo as defesas dos condenados, Barbosa teria grandes chances de atender o pedido de prisão do Ministério Público.

Advogados de defesa entraram com petições na terça-feira para que a decisão seja tomada pelo plenário do tribunal na sessão desta quarta ou a partir de fevereiro, quando o STF retorna do recesso.

Segundo Gurgel, que retirou o pedido na segunda-feira para fazer "um estudo mais aprofundado", as prisões deveriam acontecer antes dos embargos.

"A grande urgência que existe é de dar efetividade à decisão do Supremo. Esse esforço magnífico que foi feito pelo Supremo no sentido de prestigiar de forma importantíssima os valores republicanos não pode agora ser relegado aos porões da ineficiência", disse o procurador-geral da República, a jornalistas, ao chegar ao STF.

"Não podemos ficar aguardando a sucessão de embargos declaratórios, haverá certamente a tentativa dos incabíveis embargos infringentes... E o certo é que o tempo irá passando sem que a decisão tenha a necessária efetividade", acrescentou.

(Por Ana Flor)